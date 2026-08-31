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TBMM'de Selvi için cenaze töreni

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Eski CHP Milletvekilli Mehmet Cevdet Selvi için TBMM’de cenaze töreni düzenlendi.

Eski CHP Milletvekilli Mehmet Cevdet Selvi için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Ağustos ayının 28'inde hayatını kaybeden eski CHP Milletvekilli Mehmet Cevdet Selvi için için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Selvi'nin biyografisinin okunduğu törende saygı duruşunda bulunularak, dua okundu. Cenaze töreni, Selvi'nin naaşının tören yürüyüşü ile cenaze arabasına bindirilmesinin ardından son buldu. Selvi'nin ailesi törenin ardından TBMM'de taziyeleri kabul etti.

Törene Selvi'nin aile yakınlarının yanı sıra YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve milletvekilleri katıldı.

Selvi'nin cenazesi TBMM'deki törenin ardından öğle namazını müteakip defnedilmek üzere Gölbaşı Mezarlığı'na götürüldü.

Tören öncesinde el sıkışan YENİ Parti Genel Başkanı Özel ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, tören sonunda tokalaşmadan törenden ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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