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Eski Bakan Ömer Barutçu İçin Meclis'te Cenaze Töreni Düzenlendi

Eski Bakan Ömer Barutçu İçin Meclis'te Cenaze Töreni Düzenlendi
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Hayatını kaybeden eski Ulaştırma Bakanı Ömer Barutçu için TBMM'de düzenlenen cenaze törenine, siyasetçiler ve yakınları katıldı. Törende saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi. Barutçu'nun naaşı, Kocatepe Camisi'nde kılınacak namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.

Hayatını kaybeden eski bakanlardan Ömer Barutçu için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi.

Meclis Şeref Kapısı önündeki törene, Barutçu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Başkanvekilleri Bekir Bozdağ ve Celal Adan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, eski Meclis Başkanları Binali Yıldırım, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Hikmet Çetin, eski Başbakan Tansu Çiller, milletvekilleri ve siyasetçiler katıldı.

Törene katılanlar Barutçu'nun ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi, taziyelerini iletti.

Törende, Barutçu'nun özgeçmişinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, dua edildi. Barutçu'nun naaşı, Kocatepe Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde 1942 yılında doğan Barutçu, 16, 18, 19, 20 ve 21'inci Dönem Zonguldak milletvekilliği, 49, 51 ve 52'inci hükümetlerde Devlet Bakanlığı, 53 ve 54'üncü hükümetlerde Ulaştırma Bakanlığı yaptı.

Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Politika
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