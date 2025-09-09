Haberler

Eski Bakan Agah Oktay Güner İçin TBMM'de Tören Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Agah Oktay Güner için TBMM'de düzenlenen törene TBMM Başkanı, siyasi parti liderleri ve eski bakanlar katıldı. Törende dua okundu ve saygı duruşunda bulunuldu. Cenaze namazı ise Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak.

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Agah Oktay Güner için TBMM'de tören düzenlendi.

Güner için TBMM'de tören düzenlendi. Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eski TBMM başkanları, eski bakanlar, milletvekilleri, yakınları ve ailesi katıldı. Güner için dua okundu ve saygı duruşunda bulunuldu.

Güner için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılınacak ve Agah Oktay Güner'in naaşı Karşıyaka Mezarlığında toprağa verilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Osimhen'in sakatlığı belli oldu: 1-2 hafta yok

Osimhen'in sakatlık durumu belli oldu: Haftalarca yok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derin Talu'yu havalimanında bikinili görenler gözlerine inanamadı

Derin Talu'yu havalimanında bikinili görenler gözlerine inanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.