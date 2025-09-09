Eski Bakan Agah Oktay Güner İçin TBMM'de Tören Düzenlendi

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Agah Oktay Güner için TBMM'de tören düzenlendi.

Güner için TBMM'de tören düzenlendi. Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eski TBMM başkanları, eski bakanlar, milletvekilleri, yakınları ve ailesi katıldı. Güner için dua okundu ve saygı duruşunda bulunuldu.

Güner için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılınacak ve Agah Oktay Güner'in naaşı Karşıyaka Mezarlığında toprağa verilecek. - ANKARA