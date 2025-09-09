Eski Bakan Agah Oktay Güner Hayatını Kaybetti
Kültür ve Ticaret eski Bakanı Agah Oktay Güner, 88 yaşında hayatını kaybetti. Cenaze namazı Ankara'da kılınacak.
Kültür ve Ticaret eski Bakanı Bayburtlu Agah Oktay Güner, 88 yaşında hayatını kaybetti. Güner, son yolculuğuna Ankara'da uğurlanacak.
Çeşitli partilerde üst düzey görevler üstlenen Güner'in cenaze namazı, bugün ikindi namazına müteakip Bilkent Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak. Güner'in cenazesi namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - BAYBURT
