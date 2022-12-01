Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 dakikalık videosunu 'Ya sabır' notuyla paylaştı

Eski AK Parti'li Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili bir video yayınladı. Ergin, Erdoğan'ın farklı tarihlerde sarf ettiği "Vatandaşlarımızdan sabretmelerini bekliyorum" sözlerinin bir araya getirildiği klibi "Yaaaaa sabııır. Sabır taşı çatladı." ifadeleriyle paylaştı.

2009-2011 ve 2011-2013 yılları arasında AK Parti'den Adalet Bakanlığı yapan Sadullah Ergin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"SABIR" SÖZLERİNİ HEDEF ALDI

Eski yol arkadaşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiren Ergin'in paylaştığı videoda Erdoğan'ın 2018-2022 yılları arasında farklı tarihlerde ekonomik meselelerine ilişkin vatandaşlara seslendiği ve "Milletimizden biraz daha sabır, metanet bekliyoruz" dediği ifadelerine yer verildi.

"SABIR TAŞI ÇATLADI"

Şu anda DEVA Partisi Teşkilat İşleri Başkanı olan Ergin, videoyu paylaşımına ayrıca "Yaaaaa sabııır. Sabır taşı çatladı." ifadelerini ekledi. Söz konusu video kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.