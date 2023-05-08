Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te konuştu Açıklaması

Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep milletvekili adayı Abdulhamit Gül, siyasetin temeline insanı alan bir parti olduklarını söyledi.

Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep milletvekili adayı Abdulhamit Gül, siyasetin temeline insanı alan bir parti olduklarını söyledi.

Gül, Onat Kutlar Konferans Salonu'ndaki programda yaptığı konuşmada, amaçlarının oy almak değil, gönül almak olduğunu belirtti.

Seçim ve siyasetin insana hizmet etme aracı olduğunu ifade eden Gül, şunları kaydetti:

"İnsanı memnun edebiliyorsak, gönüllere girebiliyorsak, sorunlarına çözüm bulabiliyorsak o zaman başarılısındır. Biz siyasetimizin temeline insanı alan bir partiyiz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın, insanın sıkıntılarını gider ki Türkiye, şehrimiz daha huzurlu olsun. Ama eski siyaset AK Parti öncesi nasıldı? Meseleler, insanımızın ve gençlerin sorunlarını halının altına süpürmek... 2002'de Cumhurbaşkanı'mız geldi halıyı kaldırdı ve yılların sorunları hep halının altına süpürülmüştü. Biz o halının altını temizleye temizleye bugünlere geldik. Elbette daha yapacak birçok işimiz var."

Gül, Türkiye'nin ekonomisinde çözülmesi gereken sorunların olduğuna işaret ederek, çok iyi çalışarak 14 Mayıs'ın ardından enflasyonu tek haneye indirecek güçlü adımlar atılacağını ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise ekibiyle kentte önemli çalışmalar yaptıklarını anlattı.

İşçinin hakkı ve alın teriyle ilgili de gerekenleri yaptıklarını vurgulayan Şahin, "Çünkü benim Cumhurbaşkanımdan öğrendiğim budur. Önce insan, para değil. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." dedi.

Şahin, yüzde 40 yükseltmeyi planladıkları sosyal denge tazminatını iki katına çıkardıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından sözleşmeye geçen personelin sosyal denge tazminatını yüzde 100 artıracak protokol imzalandı.

Programa Bem-Bir-Sen Gaziantep Şube Başkanı Seçil Özsöyler ve belediye çalışanları da katıldı.