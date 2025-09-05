Haberler

Eski ABD Başkanı Joe Biden Cilt Kanseri Ameliyatı Geçirdi

Eski ABD Başkanı Joe Biden, cilt kanseri lezyonları nedeniyle 'mohs' ameliyatı oldu. Ameliyat tarihi açıklanmazken, Biden'ın sağlık durumu hakkında endişeler sürüyor.

Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın ameliyat olduğu açıkladı. Biden'ın sözcüsü Kelly Scully, Biden'ın cilt kanseri lezyonları nedeniyle "mohs" ameliyatı geçirdiğini söyledi ancak detay vermedi.

82 yaşındaki Biden'ın göğsünde, 2023 yılında yapılan rutin sağlık taramasında tespit edilen kanserli cilt lezyonu çıkarılmıştı. Mayıs ayında ise kemiklere yayılmış agresif bir prostat kanseri teşhisi konmuştu. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
