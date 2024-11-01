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Esenyurt'taki mitinge katılmayan Tanju Özcan: Ahmet Özer kefil olmadığım biri

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Terör soruşturması kapsamında tutuklanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için düzenlenen mitinge katılmayan ve kayyum atanmasına sessiz kalan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan katıldığı canlı yayında yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyecek sözler sarf etti. Ahmet Özer'e kefil olamayacağını belirten Özcan "Kendisi seçilmiş bir belediye başkanı fakat hiç tanımıyorum. Ancak masumiyet karinesine inanmak istiyorum" dedi.

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkındaki terör soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilirken yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak getirildi.

MİTİNGE KATILMAMASI DİKKAT ÇEKTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve milletvekilleri Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde dev bir protesto gösterisi düzenlerken mitinge katılmayan ve belediyeye kayyum atanmasına sessiz kalan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın bu tavrı dikkat çekti.

"KENDİSİYLE HAYATIMDA HİÇ KARŞILAŞMADIM"

Özcan katıldığı canlı yayında "Bu konuda tweet atmak istemedim çünkü kefil olmadığım biri için sosyal medyada destek mesajı vermem. Olayı tüm yönleriyle incelemek istiyorum ve net bir değerlendirme yapacağım. Ahmet Özer seçilmiş biri fakat hayatımda hiç karşılaşmadım. Masumiyet karinesine inandığımı belirtmek istiyorum."

Esenyurt'taki mitinge katılmayan Tanju Özcan: Ahmet Özer kefil olmadığım biri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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