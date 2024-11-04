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Esenyurt Belediyesi'nde CHP'li üyelere kayyum engeli

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Esenyurt Belediye Meclisi'ne girmek isteyen CHP'li üyeler, kayyum engeliyle karşılaştı. Belediyede bulunan CHP Grup Toplantı Odası'nın tabelası da indirildi. Meclis üyesi Erdinç Aktaş, durumu 'faşizm' olarak nitelendirdi.

CHP'li milletvekilleri, bugün Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayyum atanması nedeniyle belediye binası önünde nöbete başlıyor. Milletvekillerinin nöbeti öncesinde Esenyurt Belediye Meclisi'ne girmek isteyen CHP'li üyeler ise engelle karşılaştı. Belediyeye kayyum olarak atanan Can Aksoy'un kararıyla, üyeler içeri alınmadı. Belediyede bulunan CHP Grup Toplantı Odası tabelası da indirildi.

"BU BİR FAŞİZM"

Meclis üyesi Erdinç Aktaş, "Bu bir faşizm. Esenyurt Belediyesi CHP Grup Odamız, Kayyum'un talimatıyla kilitleniyor. Halkın iradesini gasp ediyorsunuz, altında kalacaksınız" derken, İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar, "Öyle anlaşılıyor ki Esenyurt Kayyumu kendisini Olağanüstü Hal Valisi zannediyor. Meclis üyelerinin Belediyeye alınmaması hangi kanunda yazıyor" ifadeleriyle karara tepki gösterdi.

TABELA YERİNE ASILDI

İndirilen CHP Grup Toplantı Odası tabelası bir süre sonra "Esenyurt halkındır halkın kalacak", "Direne direne kazanacağız", "Kayyum gidecek, Ahmet başkan gelecek" sloganları eşliğinde yeniden yerine asıldı.

CHP İL BAŞKANI ÖZGÜR ÇELİK DE İÇERİ ALINMADI

Bir arbede de belediye binası önünde meydana geldi. Belediye binasına girmek isteyen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de polis engeliyle karşı karşıya kaldı. Çelik, "Seçilmiş bir Belediye Meclis üyesini, Grup Başkanvekilini içeri ye almamak suç işlemektir. Hakkında bir tebligat yapılmamış, bir bildirim yapılmamış. Şu anda vatandaşın, seçmenin iradesiyle seçilmiş bir Belediye Meclis üyesi. Dolayısıyla şu anda sizin yaptığınız suç işlemek. Açın belediyenin kapısını kardeşim vatandaş da içeriye girecek. Esenyurtlu içeriye girecek, hizmet alacak" dedi.

NE OLMUŞTU?

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 30 Ekim Çarşamba günü evine düzenlenen baskınla gözaltına alınmış ve gece yarısı da tutuklanmıştı. Özer'in yerine ise Beyoğlu Kaymakamlığı'ndan İstanbul Vali Yardımcılığı'na getirilen Can Aksoy, kayyum olarak görevlendirilmişti.

Esenyurt Belediyesi'nde CHP'li üyelere kayyum engeli
Kaynak: ANKA / Ekim Devrim Manduz - Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTamer Çakır:

Sizi halk seçti görevinizi yapın dışarı attılar ne demek gir içeri girmezsen bu ülke kaybeder kimsenin babasının malı değil

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