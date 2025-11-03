Haberler

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in Davası Devam Ediyor

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in Davası Devam Ediyor
Güncelleme:
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 'Silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak' suçlamasıyla yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında 15 yıla kadar hapis istemiyle karşı karşıya kalacak. Duruşma, yetersiz salon nedeniyle Silivri'deki ceza infaz kurumları karşısındaki duruşma salonunda gerçekleştirilecek.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Terör' soruşturması kapsamında 4 Kasım'da tutuklanan ve ardından görevden alınan, yolsuzluk soruşturması kapsamında ise, 'İhale yolsuzluğu' suçlamasıyla tekrar tutuklanan, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in, 'Silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın üçüncü duruşması görülecek. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesi gereken duruşma salonunun yetersiz kalması nedeniyle, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki 2 numaralı duruşma salonunda başlayacak.

