Esad Döneminin Savaş Suçlusu Tümgeneral Riyad Abdullah Yusuf Yakalandı

Suriye'de Esad döneminde savaş suçlarına karıştığı belirlenen Tümgeneral Pilot Riyad Abdullah Yusuf dün yürütülen operasyonla yakaladı.

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından ülkede savaş suçlarına karışan eski askeri ve güvenlik görevlerine yönelik terör operasyonları devam ediyor. Suriye Lazikiye İl İç Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne bağlı uzman ekipler ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyon kapsamında dün Tümgeneral Pilot Riyad Abdullah Yusuf'un yakaladığı açıklandı. Lazikiye İç Güvenlik Şubesi Komutanı Tümgeneral Abdülaziz Hilal el-Ahmed, "Suriye'de sivillere karşı işlenen suçlarda Riyad Abdullah Yusuf en önemli subaylardan biri. Özellikle de sivilleri hedef alan hava saldırılarının doğrudan denetimini üstlendiğinin kanıtlandı. Bu saldırıların savaş yılları boyunca onlarca katliama yol açtı" ifadelerini kullandı. El-Ahmad yaptığı açıklamada "Adaletin eli masumların kanına bulaşan herkese ulaşmaya devam edecektir. Savaş suçları işleyen kimse yakalanması ve hakim karşısına çıkarılması hem mağdurların ailelerine hem de devletin halka karşı görevidir" dedi.

Riyad Abdullah Yusuf, son olarak Şam kırsalındaki Al-Dumayr Hava Üssü'nün komutanlığında görevlendirilmişti. Al-Dumayr Hava Üssü'nün Esad'ın devrilmesinden önceki yıllarda hava operasyonlarında önemli bir rol oynamıştı. - LAZKİYE