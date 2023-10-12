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Erzurum İl Emniyet Müdürü Karayazı ve Karaçoban ilçelerini ziyaret etti

Erzurum İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Karayazı ve Karaçoban ilçelerini ziyaret etti. Yırtar, Karayazı İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ve Karayazı Kaymakamı ile görüştü. Karaçoban İlçe Emniyet Müdürlüğü ve polis noktalarını ziyaret eden Yırtar, ilçede inşaatı devam eden polis lojmanını inceledi.