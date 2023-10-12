Erzurum İl Emniyet Müdürü Karayazı ve Karaçoban ilçelerini ziyaret etti
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Erzurum İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Karayazı ve Karaçoban ilçelerini ziyaret etti. Yırtar, Karayazı İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ve Karayazı Kaymakamı ile görüştü. Karaçoban İlçe Emniyet Müdürlüğü ve polis noktalarını ziyaret eden Yırtar, ilçede inşaatı devam eden polis lojmanını inceledi.
Erzurum İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Karayazı ve Karaçoban ilçelerini ziyaret etti.
Geçtiğimiz aylarda Erzurum Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Kadir Yırtar, güney ilçelerini ziyaret etti. Karayazı İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ile görüşen Yırtar daha sonra Karayazı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan'ı makamında ziyaret etti. Karayazı ilçesinden sonra Karaçoban İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçedeki polis noktalarını ziyaret eden Kırtar, ilçede inşaatı devam eden polis lojmanında incelemelerde bulundu. - ERZURUM