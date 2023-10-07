Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İHA Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez'i makamında kabul etti. Türkez, ajansın çalışmaları hakkında bilgi verdi. Emniyet Müdürü Yırtar, asayişin sağlanması konusunda yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirtti.

Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İHA Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez'i kabul etti

Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İHA Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez'i makamında kabul etti.

Beraberinde Haber Müdürü Nihat Kılıçoğulları ve muhabir Mehmet Emin Kızılca ile birlikte Emniyet Müdürü Kadir Yırtar'ı ziyaret eden İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü Türkez, ajansın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kısa bir süre önce göreve başlayan Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, ildeki asayişin sağlanması konusunda yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını kaydetti.

Heyet ziyaret sonrası Emniyet Müdürü Yırtar ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - ERZURUM