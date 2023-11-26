Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Faruk Çelik, Bakanlığa Daire Başkanı Olarak Atandı

Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Faruk Çelik'in Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Plan Program Daire Başkanı olarak atanması Ağrı'da sevinçle karşılandı.

Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürü olarak görev yapan Faruk Çelik, bakanlığa daire başkanı olarak atanması memleketi Ağrı'da sevince sebep oldu.

Erzurum Çevre, Şehircilik ve İklim İl Müdürü olarak görev yapan Faruk Çelik'in Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Plan Program Daire Başkanı olarak atanması başta Eleşkirt ilçesi başta olmak üzere Ağrı'da memnuniyetle karşılandı.

Faruk Çelik Kimdir?

1981 Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ağrı da tamamladı. Lisans eğitimini Çukurova Üniversitesinde tamamlayarak inşaat mühendisi ünvanını ve Hacettepe Üniversitesi'nde Yüksek Lisans eğitimini tamamlayarak yüksek inşaat mühendisi ünvanını aldı. Adana'da özel sektörde kısa bir çalışma süresinden sonra 2005 – 2010 yılları arasında Ağrı İl Özel İdaresi'nde görev yaptı. 2010 yılında Ağrı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü ve İl Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Faruk Çelik, 14.01.2023 tarihli ve 32073 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2023/32 sayılı Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile vekaleten yürüttüğü Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne asaleten atanmıştı. Erzurum Çevre, Şehircilik ve İklim İl Müdürü olarak görev yapan Faruk Çelik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Plan Program Daire Başkanı olarak atandı. Çelik Evli ve üç çocuk babasıdır. - AĞRI