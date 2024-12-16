Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İçişleri Bakanı ile Toplantıya Katıldı
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın başkanlığında gerçekleştirilen video konferans toplantısına katıldı. Toplantıya Vali Aydoğdu'nun yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ve İl Göç İdaresi Müdürü Zafer Çolak da katıldı.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında 81 ilin Valileri, İl Jandarma Komutanları, İl Emniyet Müdürleri ve İl Göç İdaresi Müdürlerinin yer aldığı video konferans sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirilen toplantıya katıldı.
Toplantıda, Vali Aydoğdu'ya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ve İl Göç İdaresi Müdürü Zafer Çolak eşlik ettiler. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika