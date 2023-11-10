Erzincan Valisi Emniyet Müdürlüğünü Ziyaret Etti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Emniyet Müdürü Kenan Kurt'tan genel asayiş durumu ve icra edilen faaliyetler hakkında brifing aldı. Vali Aydoğdu, emniyet personeline teşekkür ederek başarılar diledi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek, Emniyet Müdürü Kenan Kurt'tan genel asayiş durumu ve icra edilen faaliyetler hakkında brifing aldı.

Vali Aydoğdu, "Vatandaşlarımızın, huzur ve güven içerisinde yaşamaları için gece gündüz demeden fedakarca çalışan tüm emniyet personelimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi. - ERZİNCAN