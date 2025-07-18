Erzincan İl Encümen Toplantısı Gerçekleşti

Erzincan İl Encümen Toplantısı Gerçekleşti
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Erzincan İl Encümen toplantısı, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat başkanlığında yapıldı. Toplantıda projeler ve hizmetler değerlendirildi.

Erzincan İl Encümen toplantısı, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat başkanlığında yapıldı.

İl Encümen üyelerinin katılımıyla İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda, gündemde yer alan maddeler görüşülerek, karara bağlandı. Ayrıca, Erzincan genelindeki proje ve hizmetlere yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı toplantıda, alınan kararların Erzincan için hayırlı olması temenni edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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