Erzincan'da 100. Yıl Bayrak Yürüyüşü

Erzincan'da Cumhuriyet'in 100. yılı münasebetiyle 600 metrelik Türk bayrağıyla "100. Yıl Bayrak Yürüyüşü" yapıldı.

Erzincan'da, Cumhuriyet'in ilanının 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde binlerce vatandaşın katılımıyla "100. Yıl Bayrak Yürüyüşü" yapıldı. Gazi Davut Ala Caddesi'nde başlayan ve burada bir araya gelen yaklaşık 5 bin kişi, 3. Ordu Bando Takımı eşliğinde kent protokolüyle birlikte 600 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla Ordu Caddesi boyunca yürüyerek Dörtyol Kızılay Meydanı'nda toplandı. Meydanda mehteran takımının kahramanlık türküleriyle devam eden programda binlerce Erzincanlı ellerinde Türk bayrağıyla coşkuya ortak oldu. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu. 100. Yıl Bayrak Yürüyüşüne Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cem Kamil Sağcan, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Veysel Yanık, siyasi parti ile STK temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Aydoğdu, vatandaşlara ilgi ve alakaları için teşekkür ederek, "600 metre uzunluğundaki şanlı bayrağımızı protokolümüzle, gazilerimizle, öğrencilerimizle ve yediden yetmişe binlerce hemşerimizle birlikte büyük bir coşku ve gururla taşıdık. Tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun" dedi - ERZİNCAN