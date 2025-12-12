Ersoy'un 'Çok net bir siyasi operasyon' ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi

Haberler


Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un hakimlik savunmasında sarf ettiği "çok net bir siyasi operasyon" cümlesi AK Partili Şamil Tayyar'ı kızdırdı. Tayyar "Uçarak zirveye konarken siyasi sorgulama yapmayan bir aklın, fuhuş ve uyuşturucu operasyonuna 'siyasi kulp' takması çok tuhaf geldi. Hatırlı dostları sayesinde dokunulmaz olduğunu sanıyordu, hoyratça tepindiği ilişkilerin tepesinden bu kadar sert düşeceğine ihtimal vermiyordu, şimdi şokta" dedi.

Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlamalarından tutuklandı.

"BU ÇOK NET BİR ŞEKİLDE SİYASİ OPERASYONDUR"

Ersoy hakimlik savunmasında "Benim yolsuzluğum yok, arkadaşlarım belli. Geldiğimiz son noktada bana karşı iftirada bulunulması için birtakım kişileri bana karşı kışkırttılar, bunların kim olduğunu bilmiyorum, öğrendiğimde bunlardan şikayetçi olacağız. Dünkü kötü hissimi kaybettim, daha iyi hissediyorum. Bu çok net bir şekilde siyasi operasyondur, arkadaşlarım dahil edildi. Elde hiçbir delil olmadan gizli tanık beyanı ile" ifadelerini kullandı.

AK PARTİLİ ŞAMİL TAYYAR'DAN SERT TEPKİ

Mehmet Akif Ersoy'un sarf ettiği "Bu çok net bir siyasi operasyondur" sözleri ise eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar'ı deyim yerindeyse küplere bindirdi.

"UÇARAK ZİRVEYE KONARKEN..."

X hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Tayyar "Mehmet Akif Ersoy, 'bu bir siyasi operasyon' demiş. Uçarak zirveye konarken siyasi sorgulama yapmayan bir aklın, fuhuş ve uyuşturucu operasyonuna 'siyasi kulp' takması çok tuhaf geldi.

"DEVLET VE SİYASETTE HATIRLI DOSTLARI VAR"

Masumiyet karinesine binaen hakkındaki iddialara girmeyeceğim. Siyasi operasyon lafzına bir iki lafım var. Devlette ve siyasette hatırlı dostları var ama siyasi operasyonu gerektirecek önemli bir figür değil. TMSF bünyesindeki bir yöneticiyi bir saniyede görevden alarak tasfiye etmek mümkünken, neden böyle bir operasyon yapılsın? Veya operasyon yapılınca hangi grup veya klik siyasi irtifa kaybetsin?

"BU KADAR SERT DÜŞECEĞİNE İHTİMAL VERMİYORDU"

Cirmi ne ki ne kadarlık alanı yakabilsin? Kendine fazlaca bir anlam yüklemiş. Sanırım, hatırlı dostları sayesinde dokunulmaz olduğunu sanıyordu, hoyratça tepindiği ilişkilerin tepesinden bu kadar sert düşeceğine ihtimal vermiyordu, şimdi şokta. Umarım, ders çıkarır yaşadıklarından."

title