Ermenistan Savunma Bakanı Papikyan: 'Azerbaycan ile silahlanma yarışına girmeyi planlamıyoruz'
Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan, basın toplantısında silahlanma yarışına girmeyeceklerini ve ordunun modernizasyonuna devam edeceklerini açıkladı.

Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan, "Herhangi bir ülkeyle, Azerbaycan da dahil, silahlanma yarışına girmeyi planlamıyoruz" dedi.

Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan basın toplantısında Ermenistan'ın savunma alanındaki gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Silahlanma yarışından kaçınmanın hükümetin net bir tutumu olduğunu vurgulayan Papiluan, "Herhangi bir ülkeyle, Azerbaycan da dahil, silahlanma yarışına girmeyi planlamıyoruz" ifadesini kullandı.

Bu yaklaşımın savunma kapasitesinin geliştirilmesinden vazgeçilmesi anlamına gelmediğini belirten Suren Papikyan, Ermenistan'ın mühimmat ve askeri teknik alımlarını sürdüreceğini, ordunun modernizasyon sürecinin devam edeceğini ifade etti. Ermeni bakan, "bu yönde daha önce açıklanan rakamların da bunun açık bir göstergesi" olduğunu hatırlattı. - ERİVAN

