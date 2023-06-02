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Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Erdoğan'ın yemin törenine katılacak

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Erdoğan'ın yemin törenine katılacak

Politika Haberleri

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Ankara'da gerçekleştirilecek yemin törenine katılacak.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Ankara'da gerçekleştirilecek yemin törenine katılacak.

Ermenistan Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın yarın başkent Ankara'da yapılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine katılacağı bildirildi. Açıklamada, "Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine katılmak için davet aldı. Paşinyan 3 Haziran'da Ankara'ya gidecek" ifadeleri kullanıldı. - ERİVAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Nikol Paşinyan Ermenistan Ankara Politika Haberler

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