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Ermenek Muhtarlar Derneği Başkanlığı için seçim yapıldı

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Karaman'ın Ermenek ilçesinde Muhtarlar Derneği Başkanlığı için seçim yapıldı. Çavuş Köyü muhtarı olan ve iki dönemdir Ermenek Muhtarlar Derneği Başkanlığı görevini yürüten Murat Çalışkan yeniden seçilerek güven tazeledi.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde Muhtarlar Derneği Başkanlığı için seçimi yapıldı.

Çavuş Köyü muhtarı olan ve iki dönemdir Ermenek Muhtarlar Derneği Başkanlığı görevini yürüten Murat Çalışkan yeniden seçilerek güven tazeledi. Ermenek Halk Eğitim Merkezi bünyesinde hizmet veren kafede yapılan seçime Çalışkan tek liste ile girdi. Seçim sonunda tüm üyelerin oyunu alan Çalışkan yeniden Ermenek Muhtarlar Derneği Başkanı oldu. Seçim sonunda açıklama yapan Murat Çalışkan, "İki dönemdir sürdürdüğüm Ermenek Muhtarlar Derneği Başkanlığı görevine muhtar arkadaşlarım şahsımı yeniden layık gördü. Beni destekledikleri için bütün muhtar arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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