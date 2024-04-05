Erkan Kara Demirci Belediye Başkanlığına seçildi

Ak Parti'den Demirci Belediye Başkanlığına seçilen Erkan Kara, düzenlenen törenle görevine başladı.

Belediye hizmet binası önünde gerçekleştirilen törende konuşan Kara, ilçenin yeniden imar ve ihyasının önünün açılacağını söyledi.

Türkiye yüzyılına yakışır hizmetler yapacaklarını kaydeden Kara, kendisini destekleyenlere teşekkür etti.

Programda AK Parti İlçe Başkanı Nurullah Akgün ile MHP İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz da birer konuşma yaptı.

Törenin ardından Belediye Başkanı Kara, makamında tebrikleri kabul etti.

Demirci Kaymakamı Adem Kaya da, Kara'yı ziyaret ederek başarı diledi.