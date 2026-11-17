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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile yapılması beklenen üçlü görüşmeye ilişkin, "Üçlü görüşmede sonuç çıkma ihtimalini, çıkmama ihtimalinden daha yüksek görüyorum" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, katıldığı bir canlı yayında Kıbrıs sorununa ilişkin gelişmeleri, siyasi eşitlik konusundaki yaklaşımını ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile yapılması beklenen üçlü görüşmeyi değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erhürman, "Üçlü görüşmede sonuç çıkma ihtimalini, çıkmama ihtimalinden daha yüksek görüyorum" ifadelerini kullandı. Görüşmeden sonuç alınması konusunda kesin konuşmak istemediğini belirten Erhürman, beklentisini yüzde 51'e karşı yüzde 49 olarak ifade etti.

"Siyasi eşitlik kabul edilmeden bu iş olmayacak"

Kıbrıs Türk halkının azınlık statüsünü kabul etmeyeceğini vurgulayan Erhürman, siyasi eşitliğin kendi müzakere metodolojisinin ilk maddesi olduğunu söyledi. Erhürman, siyasi eşitliğin kabul edilmemesi halinde ilerleme sağlanamayacağını belirterek dönüşümlü başkanlık konusunun da görüşmelerin son aşamasına bırakılmaması gerektiğini kaydetti. Türkiye ile istişare içerisinde hareket ettiklerini ifade eden Erhürman, GKRY'nin Kıbrıs Türk halkıyla siyasi gücü ve adadaki kaynakları paylaşmaya hazır olduğunu göstermesi gerektiğini dile getirdi.

Üçlü görüşmede geçiş noktaları ve Pile konusu ele alınacak

Erhürman, BM Genel Sekreteri Guterres'in katılımıyla yapılması beklenen görüşmenin üçlü formatta gerçekleştirilmesinin Kıbrıs Türk tarafının eşit muhatap olması bakımından önem taşıdığını belirtti.

Görüşmede yeni geçiş noktaları ve Pile'ye ulaşım konusunun ele alınması beklenirken, toplantının tarihine ilişkin henüz kesin bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı