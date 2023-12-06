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Ereğli Belediyesi Halk Kütüphanesi İnşaatı İncelemesi

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Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Ereğli Belediyesi Halk Kütüphanesi inşaatında incelemelerde bulunarak bilgi aldı.

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Ereğli Belediyesi Halk Kütüphanesi inşaatında incelemelerde bulunarak bilgi aldı.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, ilçede yürütülen çalışmaları incelemeyi sürdürüyor. Bu çerçevede inşaatı devam eden Ereğli Belediyesi Hal Kütüphanesindeki çalışmaları yerinde inceledi.

Özellikle gençler başta olmak üzere herkesin ilgisini çekecek yeni kütüphanenin bir cazibe merkezi olacağını dile getiren Başkan Oprukçu, "Ereğlimize hizmet noktasında çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu noktada devam eden Ereğli Belediyesi Halk Kütüphanesi çalışmalarımızı inceleyerek bilgi aldık. Allah'ın izniyle ihtiyacımız olan büyük ve modern bir kütüphaneyi Ereğli'mize kazandıracağız. Özellikle geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ilgisini fazlasıyla çekecek ders çalışabilecekleri, verimli vakit geçirebilecekleri bir alanı daha hizmete sunmanın çaba ve gayreti içerisindeyiz" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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