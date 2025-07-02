Erdoğan, Yerlikaya'nın konuşması nedeniyle mi toplantıdan ayrıldı? Açıklama var

Erdoğan, Yerlikaya'nın konuşması nedeniyle mi toplantıdan ayrıldı? Açıklama var
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti 172. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısından erken ayrılmasının, Ali Yerlikaya'nın konuşmasının uzamasıyla ilgisi olmadığı açıklandı. Erdoğan'ın salondan, planlı Irak görüşmesi nedeniyle ayrıldığı belirtildi.

Ak Parti 172. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı partinin Ankara'da bulunan genel merkezinde gerçekleştirildi. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın konuşmasının uzaması nedeniyle salondan erken ayrıldığı iddiası ortaya atıldı.

"YERLİKAYA'NIN KONUŞMASI UZADIĞI İÇİN AYRILDI" İDDİASI YALANLANDI

Söz konusu iddia üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama yapıldı. Açıklamada "Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın konuşması uzadığı için toplantıdan ayrıldı" iddiası doğru değildir." denildi. Merkezin açıklamasında Erdoğan'ın toplantıdan ayrılma nedeni de belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın-yayın organlarında "Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın konuşması uzayınca salondan erken ayrıldı" şeklinde yer alan iddialar tümüyle gerçek dışıdır ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içermektedir.

"YAPACAĞI PLANLI GÖRÜŞME NEDENİYLE AYRILDI"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti Genel Merkezi'nde 172. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılmış; İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya bu programda "Trafik Güvenliği" konulu bir sunum gerçekleştirmiştir.

Cumhurbaşkanımız, Bakan Yerlikaya'nın sunumu bittikten sonra, önceden belirlenmiş programı kapsamında Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Sayın Mahmud Meşhedani ve beraberindeki heyet ile yapacağı planlı bir görüşme nedeniyle salondan ayrılmıştır.

Dolayısıyla, Cumhurbaşkanımızın salondan ayrılma sebebi, bazı yayın organlarının öne sürdüğü gibi konuşmanın uzaması değil, diplomatik takvimi gereği gerçekleştireceği bir resmi görüşmedir. Kamuoyunun, manipülasyon içeren iddialara değil, resmî kurumlar tarafından yapılan açıklamalara itibar etmesi önemle rica olunur."

Kaynak: Haberler.com / Politika
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde! İşte beklentiye göre zamlı maaşlar

Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emeklinin zamlı maaşları
Trump'tan Gazze açıklaması: İsrail 60 günlük ateşkese dair koşulları kabul etti

Trump dünyanın dört gözle beklediği haberi verdi
Ameliyat için 'lazer parası' isteyen cerrah tutuklandı

Devlet hastanesi doktoru yüz kızartıcı suçtan tutuklandı
Defne Samyeli'den doğum günü partisinde cesur tercih

Defne Samyeli'den cesur dekolte! Belden kalçaya uzanıyor
Haberler.com
500

Yorumlar (9)

Haber Yorumlarımasteng aston:

Tanrinin sabri tasmis kullari ayip ediyorsunuz.

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme130
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Ekonomi Allah'a emanet vergilerle, zamlarla ayakta duruyor. Sağlıkta MHRS sistemi ile alınamayan randevu ve işi yavaşlatan sağlık personeli, dolayısıyla özel hastanelere yönlendirme. Eğitim baş döndüren uygulamalar, atanamayan öğretmenler ve özel okullara yönlendirme. TC tarihinde muhalefet yapınca vatana ihanet iktidar yapinca barış olan ve ikinci kez PKK ile müzakere yapıp DEMlenen bir iktidar Bu sorunları çözmek için toplantı yapın. Gündemi değiştirmek için muhalefete kumpas kurarak daha ne kadar o koltukta kalabileceksiniz. Bu milletin sabrı her geçen gün taşıyor.

Yorum Beğen109
Yorum Beğenme68
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Ali Yerlikaya'yı özel olarak İçişleri Bakanlığına getirmiş, neden konuştuğu zaman salondan ayrılsın, hepsi Erdoğan'a biad etmeye mecbur!

Yorum Beğen108
Yorum Beğenme31
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Desidero:

CHP kendi içindeki başı bozukluğu akp, dede görmek istiyor. Bunun için her her şeyi malzeme olarak kullanmaya çalışıyor . Ama Akp deki baş reis.maalesef CHP ve abonelerine oradan mama çıkmaz.

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme52
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtürehan serkan kocaçiftçi:

yüce ulu bir olanın ne işi olur trafikle vatandaşın can ve mal güvenliğiyle onun savaş ,ortadoğuyu şekillendirmek ırak iran kullarını yönetmek dini şekillendirmek gibi mucizeleri varken aslan kurbağayı dinlermi

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme29
yanıtYanıtla
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyayı tedirgin eden iddia: İran, Hürmüz Boğazı'na mayın döşüyor

Ateşkes devam ederken İran'dan ABD'nin uykularını kaçıran hazırlık
Zehra Güneş ve kardeşi düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı

Kardeşiyle düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı
Konkordato ilan eden akaryakıt devi, hisselerini sattı

Konkordato ilan eden akaryakıt devi, hisselerini sattı
Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden olay paylaşım

Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden olay paylaşım
Aile hekimleri için '6 ay muayeneye gelmeyen hasta' kuralı değişiyor

Aile hekimlerini isyan ettiren kural değişiyor
81 ile acil kodlu yazı: Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı

Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı
Napoli'de olay! Osimhen kadro dışı bırakılarak genç takıma yollanıyor

Olay! Kadro dışı bırakılarak genç takıma yollandı
İsmail Kartal, Persepolis ile yollarını ayırdı

Persepolis ile yollarını ayırdı
Uraz Kaygılaroğlu'na doğum gününde acı haber! Dedesi hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu, doğum gününde aldığı haberle yıkıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.