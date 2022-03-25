Erdoğan: Türkiye, hayat pahalılığı sorununu kısa sürede aşacaktır (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erdoğan: Türkiye, hayat pahalılığı sorununu kısa sürede aşacaktır (2)

Demirören Haber Ajansı - Fatih Yılmaz - Politika
 - Güncelleme:
Erdoğan: Türkiye, hayat pahalılığı sorununu kısa sürede aşacaktır (2)

ÇİFTÇİLERLE BULUŞTUYeni Tokat Havalimanı ile yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılış töreni için Tokat'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmanın ardından Tokat Belediyesi Hıdırlık Sosyal Tesisleri'nde çiftçilerle bir araya geldi.

TOKAT (DHA) - ÇİFTÇİLERLE BULUŞTU

Yeni Tokat Havalimanı ile yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılış töreni için Tokat'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmanın ardından Tokat Belediyesi Hıdırlık Sosyal Tesisleri'nde çiftçilerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından havayolu ile İstanbul'a gitmek üzere kentten ayrıldı.


Erdoğan: Türkiye, hayat pahalılığı sorununu kısa sürede aşacaktır (2)

Erdoğan: Türkiye, hayat pahalılığı sorununu kısa sürede aşacaktır (2)

Erdoğan: Türkiye, hayat pahalılığı sorununu kısa sürede aşacaktır (2)

Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Tokat Havalimanı, cumhurbaşkanı, Tokat, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title