Erdoğan taklitleriyle ünlenen isimden Altılı Masa skeci! Akşener'le ilgili göndermesi olay

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı Masa'dan ayrılmasının yankıları sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan taklitleri ile gündeme gelen Muhammed Nur Nahya, dikkat çeken bir skeç paylaştı.

"Cumhurbaşkanı 6'lı masayı kontrol ediyor" başlığıyla paylaşılan skeç kısa sürede en çok izlenenler arasında yerini aldı. Skecin sonunda Meral Akşener'i canlandıran kişinin "Gelmemek için o kadar çok neden saydım ama anladım ne kadar çok gelmek istediğimi" ifadelerine yer vermesi dikkatlerden kaçmadı.