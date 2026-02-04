Haberler

Erdoğan, Sisi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahire temasları kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan temaslarını tamamlayarak Mısır'a geçti. "TUR" uçağıyla Mısır'ın başkenti Kahire'ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanından Al-İttihadiye Sarayı'na geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan ve Sisi, ikili resmi törenin ardından önce ikili görüşmeye, ardından heyetler arası görüşmeye geçti. Görüşmede, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra küresel ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahire temasları kapsamında iki ülke arasında anlaşmaların imza törenine de katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisi'nin görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye-Mısır İş Forumu'na katılarak Kahire temaslarını tamamlaması bekleniyor. - KAHİRE

