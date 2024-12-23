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Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? Son cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde büyük sürpriz

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ASAL Araştırma tarafından yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde katılımcılara "Kimi Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz?" sorusu yöneltildi. Soruya cevap verenlerin yüzde 26.5 Recep Tayyip Erdoğan yanıtını verirken, ikinci sırada yüzde 17 ile Mansur Yavaş yer aldı. Ekrem İmamoğlu'nun 13.2 ile üçüncü sırada kendine yer bulduğu listede Hakan Fidan isminin yer alması da dikkat çekti.

Erken seçim tartışmaları devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak ASAL Araştırma, 26 ilde yaptığı cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

BİRİNCİ SIRADA ERDOĞAN VAR

Araştırma kapsamında vatandaşlara "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılsa kimi Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz?" sorusu yöneltildi. Bu soruya cevap verenlerin yüzde 26.5 Recep Tayyip Erdoğan'dan yana görüş bildirirken, ikinci sırada yüzde 17 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yer aldı.

Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? Son cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde büyük sürpriz

HAKAN FİDAN SÜRPRİZİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 13.2 ile üçüncü sırada kendine yer bulduğu araştırmada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yüzde 6.3 ile dördüncü sıraya yerleşerek büyük bir sürprize imza attı.

  • Recep Tayyip Erdoğan :%26.5
  • Mansur Yavaş :%17.0
  • Ekrem İmamoğlu :%13.2
  • Hakan Fidan :%6.3
  • Özgür Özel :%5.1
  • Selçuk Bayraktar :%4.9
  • Kemal Kılıçdaroğlu :%1.2
  • Fatih Erbakan :%1.0
  • Diğer :%3.1
  • Fikrim yok/Cevap yok:%21.7
Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? Son cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde büyük sürpriz
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (53)

Haber YorumlarıMGk:

Mansur ve Ekrem hangi başarıları(!) ile bu liste de olmayı hakettiler..???

Yorum Beğen265
Yorum Beğenme245
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Haber YorumlarıMÜCAHİD:

Taarfsız gözle böyle bir coğrafyada bu ülkeyi ancak R.Tayyip yönetebilir. Tecrübe ve ikili ilişkiler çok önemli. Yeni birisi herşeye sıfırdan başlamak zorunda.

Yorum Beğen228
Yorum Beğenme199
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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Asal mı? ...inanan var mı? Ne yapsa ne etse artık Erdoğan ve AKP sonsuza yolcu.. Mansur Yavaş rakipsizdir..eyy AKP bundan sonra iktidar olmak size hayal bile kurulacak yakınlıkta değil..gidin kumda oynayın artık..şimdi dış politikayı iç politika malzemesi yapmanın ilerisine kör gözle görüyorum demektir ve her zaman olduğu gibi bu sefer bu millet yemez bu yalancı dolmaları..hele emekliye vereceğiniz bahşişin bu sefer karşılığı olacaktır..

Yorum Beğen139
Yorum Beğenme180
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Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Abi şu Atina Tekfuru Eko hariç herkes olabilir cumhurbaşkanı.

Yorum Beğen190
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Haber Yorumlarızebil animation:

muhalefette iş yok chp beklendiği gibi çıkmadı .ekonomi berbat olsada insanlar akp diyor.chp ye millet bir şans verdi ama değerlendiremedi chp kendi ahmaklığı ile geriye gidiyor

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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Kolayı var Derhal erken genel seçim Herkes boyunun ölçüsünü alsın Anket falan gerçeklerin çok uzağında manipülasyon dolu

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Yorum Beğenme41
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Haber YorumlarıAhmet Uzturk:

Hadi erken secime

Yorum Beğen94
Yorum Beğenme27
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Haber YorumlarıBy çok bilen:

önemli olan yüzde 26.5 oy almak değil yuzde 30.2 yi rakibe vermek

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Haber Yorumlarısezgin kaçar:

vatandaş işini bilir

Yorum Beğen73
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Haber YorumlarıVATOZZ:

:)

Yorum Beğen17
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