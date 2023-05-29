Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na Kırşehir'de 21 bin 63 oy fark attı

Kırşehir İl Seçim Kurulu verilerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci tur seçimlerinde rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na 21 bin 63 oy fark attı. Kırşehir'in 6 ilçesinde de üstünlüğünü koruyan Erdoğan, sadece Boztepe ilçesinde rakibinin gerisine düştü. Resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından dün akşam saatlerinde başlayan konvoylar ve seçim zaferi eğlencesi şehir merkezi ve ilçelerin merkezlerinde geç saatlere kadar sürdürüldü.

Kırşehir İl Seçim Kurulu verilerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci tur seçimlerinde rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na 21 bin 63 oy fark attı.

145 bin 865 seçmenin oy kullandığı 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 82 bin 464, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu ise 61 bin 401 oy aldı. Kırşehir'in 6 ilçesinde de üstünlüğünü koruyan Erdoğan, sadece Boztepe ilçesinde rakibinin gerisine düştü. Akçakent ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2 bin 60 Kemal Kılıçdaroğlu 516, Akpınar ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 bin 74 Kemal Kılıçdaroğlu Bin 762, Boztepe ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bin 630 Kemal Kılıçdaroğlu 2 bin 121, Çiçekdağı ilçesinde Cummhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoağan 6 bin 754 Kemal Kılıçdaroğlu 2 bin 601, Kaman ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 bin 148 Kemal Kılıçdaroğlu 8 bin 554, Mucur ilçesinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 7 bin 523 Kemal Kılıçdaroğlu ise 4 bin 493 oy aldı.

Resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından dün akşam saatlerinde başlayan konvoylar ve seçim zaferi eğlencesi şehir merkezi ve ilçelerin merkezlerinde geç saatlere kadar sürdürüldü. Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ise geniş güvenlik önlemleri alarak muhtemel taşkınlıkların yaşanmasına engel oldu. - KIRŞEHİR

Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023