Erdoğan'ın sözleri sonrası DEM Parti harekete geçiyor

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısı sonrası süreç giderek hızlanıyor. DEM Parti heyetinin partileri ziyaret ettiği dönemde süreç giderek hareketleniyor.

"RANDEVU İSTERLERSE VERİRİM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. "DEM heyeti ile görüşür müsünüz?" sorusuna Erdoğan, "Randevu istenirse veririm" diyerek yanıt verdi.

DEM PARTİ HAREKETE GEÇİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmeye yeşil ışık yakması sonrası DEM Parti cephesinden de bir açıklama geldi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Saadet Partisi ziyareti sonrası "Heyetimiz Sayın Erdoğan'la görüşmek için bugün ya da yarın sabah başvurusunu yapacak" dedi.