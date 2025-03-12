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Erdoğan'ın sözleri sonrası DEM Parti harekete geçiyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Benden randevu isterlerse veririm" sözleri üzerine DEM Parti harekete geçti. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için bugün ya da yarın sabah başvuruda bulunacaklarını açıkladı.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısı sonrası süreç giderek hızlanıyor. DEM Parti heyetinin partileri ziyaret ettiği dönemde süreç giderek hareketleniyor.

"RANDEVU İSTERLERSE VERİRİM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. "DEM heyeti ile görüşür müsünüz?" sorusuna Erdoğan, "Randevu istenirse veririm" diyerek yanıt verdi.

DEM PARTİ HAREKETE GEÇİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmeye yeşil ışık yakması sonrası DEM Parti cephesinden de bir açıklama geldi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Saadet Partisi ziyareti sonrası "Heyetimiz Sayın Erdoğan'la görüşmek için bugün ya da yarın sabah başvurusunu yapacak" dedi.

Erdoğan'ın sözleri sonrası DEM Parti harekete geçiyor
Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Politika
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