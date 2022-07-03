Erdoğan'ın rakibi kim olacak? Muhalefet, adayını belirlemek için ağustos ayında masaya oturmaya hazırlanıyor

Türk siyaseti 2023 seçimlerini merakla bekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda adaylığını bizzat ilan ederken, muhalefet partilerinin aday konusunda sessiz kalması, merakları daha çok muhalefet cephesine kaydırıyor.

6'LI MASA 6'NCI KEZ TOPLANACAK

Muhalefet partileri tarafından oluşturulan 6'lı masa bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde toplanacak. Toplantının gündem maddeleri arasında muhalefetin aday belirleme sürecinin yer alıp almadığı merak ediliyordu. Fakat 6'lı masanın bugünkü toplantıda daha çok Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3. kez aday olup olamayacağı tartışmasının ele alacağı belirtildi.

ADAY BELİRLEME SÜRECİ AĞUSTOS AYINDA BAŞLAYACAK

Cumhuriyet'te yer alan habere göre ise vatandaşların merak ettiği aday belirleme süreci Ağustos ayında Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 6'lı masa toplantısında ele alınacak. Muhalefet partileri bu toplantıda mevcut adaylar üzerinden değerlendirmeler yapacak.

ADAYIN İLANI DAHA İLERİ TARİHTE

CHP'nin stratejisi olduğu bilinen 'seçime yakın tarihte aday açıklama' geleneğinden ise vazgeçilmeyecek. Muhalefetin adayı, 6'lı masanın istişarelerinin bitmesinin ardından seçime yakın bir tarihte kamuoyu ile paylaşılacak. Adayın açıklanmasının ardından ise hemen mitingler başlayacak.

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