Erdoğan'ın rakibi kim olacak? Muhalefet, adayını belirlemek için ağustos ayında masaya oturmaya hazırlanıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erdoğan'ın rakibi kim olacak? Muhalefet, adayını belirlemek için ağustos ayında masaya oturmaya hazırlanıyor

Haberler.com - Politika
 - Güncelleme:

2023 seçimleri için Cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan Erdoğan'ın rakibinin kim olacağı merakla bekleniyor. Muhalefetin aday açıklama süreciyle ilgili tartışmalar devam ederken sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre 6'lı masa ağustos ayından itibaren adayın ismi üzerinde yoğunlaşmaya başlayacak. Seçime yakın bir dönemde ise aday kamuoyuna ilan edilecek.

Türk siyaseti 2023 seçimlerini merakla bekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda adaylığını bizzat ilan ederken, muhalefet partilerinin aday konusunda sessiz kalması, merakları daha çok muhalefet cephesine kaydırıyor.

Muhalefet partileri tarafından oluşturulan 6'lı masa bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde toplanacak. Toplantının gündem maddeleri arasında muhalefetin aday belirleme sürecinin yer alıp almadığı merak ediliyordu. Fakat 6'lı masanın bugünkü toplantıda daha çok Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3. kez aday olup olamayacağı tartışmasının ele alacağı belirtildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre ise vatandaşların merak ettiği aday belirleme süreci Ağustos ayında Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 6'lı masa toplantısında ele alınacak. Muhalefet partileri bu toplantıda mevcut adaylar üzerinden değerlendirmeler yapacak.

CHP'nin stratejisi olduğu bilinen 'seçime yakın tarihte aday açıklama' geleneğinden ise vazgeçilmeyecek. Muhalefetin adayı, 6'lı masanın istişarelerinin bitmesinin ardından seçime yakın bir tarihte kamuoyu ile paylaşılacak. Adayın açıklanmasının ardından ise hemen mitingler başlayacak.

Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Politika Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (7)

Çınar Saraç:

Mansur yavaş aday gösterin ilk turda kazanır zaten , boş yere başka aday aramayın

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Mustafa TekkaleMMM:

Doğru hamle.. erken açıklamayın dosya toplayıp yıpratma hamlesine izin vermeyin.. ne kadar seçime yakın olursa o kadar tezgah boşa çıkar..

Cevap Yaz 11 11 Yayından Kaldır
Ne diyorsun?:

Denenmişi denemenin anlamı yok 20 yıl fırsat verdik alım gücü eskiye göre dustuyse artmadiysa altı masayı deneyeceğiz bir de.

Cevap Yaz 10 8 Yayından Kaldır
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title