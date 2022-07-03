Erdoğan'ın rakibi kim olacak? Muhalefet, adayını belirlemek için ağustos ayında masaya oturmaya hazırlanıyor
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2023 seçimleri için Cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan Erdoğan'ın rakibinin kim olacağı merakla bekleniyor. Muhalefetin aday açıklama süreciyle ilgili tartışmalar devam ederken sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre 6'lı masa ağustos ayından itibaren adayın ismi üzerinde yoğunlaşmaya başlayacak. Seçime yakın bir dönemde ise aday kamuoyuna ilan edilecek.
Türk siyaseti 2023 seçimlerini merakla bekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda adaylığını bizzat ilan ederken, muhalefet partilerinin aday konusunda sessiz kalması, merakları daha çok muhalefet cephesine kaydırıyor.
Muhalefet partileri tarafından oluşturulan 6'lı masa bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde toplanacak. Toplantının gündem maddeleri arasında muhalefetin aday belirleme sürecinin yer alıp almadığı merak ediliyordu. Fakat 6'lı masanın bugünkü toplantıda daha çok Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3. kez aday olup olamayacağı tartışmasının ele alacağı belirtildi.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre ise vatandaşların merak ettiği aday belirleme süreci Ağustos ayında Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 6'lı masa toplantısında ele alınacak. Muhalefet partileri bu toplantıda mevcut adaylar üzerinden değerlendirmeler yapacak.
CHP'nin stratejisi olduğu bilinen 'seçime yakın tarihte aday açıklama' geleneğinden ise vazgeçilmeyecek. Muhalefetin adayı, 6'lı masanın istişarelerinin bitmesinin ardından seçime yakın bir tarihte kamuoyu ile paylaşılacak. Adayın açıklanmasının ardından ise hemen mitingler başlayacak.