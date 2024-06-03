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Erdoğan'ın kendisiyle ilgili sözlerini hatırlatan Oğan'a zor soru: Peki niye gittin de yamandın ona?

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Geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine yarıştan çekilen Sinan Oğan, esnaf ziyaretinde yaptığı konuşmada seçimden önce Erdoğan'ın kendisi için kullandığı "Onu saymaya bile gerek yok" sözlerini hatırlattı. Bu sözler üzerine kendisini dinleyen vatandaşlardan birinin "Peki niye gittin de yamandın ona?" diye sorduğu Oğan "Bizim veremeyeceğimiz hesap yoktur" yanıtını verdi.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Sinan Oğan Sözler Politika Güncel Haberler

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