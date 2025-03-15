Kamu kurumlarına çok sayıda atama kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama ve görevden alma kararları 15 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete'de yer aldı. Buna göre bakanlıkların da dahil olduğu birçok kurumda yeni atama ve görevden alma kararları alındı.

ÇOK SAYIDA ATAMA

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda açık bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyeliğine Fatih Okumuş atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılıklarına Fatih Pehlivan, Pınar Yavuzkanat ve Seyfi Bozçelik atandı. Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Hülya Yılmaz, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına da İsa Tekpınar getirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndaki Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığında ise Aysun Torun Orhan'ın görev alacağı belirtildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA ATAMA KARARLARI

Irak ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Güçlü Kalafat, Doğu Afrika Genel Müdür Yardımcılığına Kazım Çavuşoğlu, Asılsız Tarihi İddialarla Mücadele Genel Müdür Yardımcılığına Arif Eser Torun, Güney Amerika Genel Müdür Yardımcılığına Selen Evcit, Göç Politikaları Genel Müdür Yardımcılığına Rıfkı Olgun Yücekök, Türk Dünyası Teşkilatları ile Soydaş ve Akraba Topluluklar Genel Müdür Yardımcılığına Birey Yılmazsoy, Stratejik İstihbarat Genel Müdür Yardımcılığına Meliha Gülce Kumrulu, Terörle Mücadele Genel Müdür Yardımcılığına Erdem Tuncer, Uluslararası Ekonomi Politikaları ve Kuruluşları Genel Müdür Yardımcılığına Hayriye Işıl Cemali Doğan, Uluslararası Hukuk Genel Müdür Yardımcılığına Çağla Pınar Tansu Seçkin atandı.

Dış Politika Plan Genel Müdür Yardımcılığına Sinem Mingan, Savunma İşbirliği Genel Müdür Yardımcılığına Ayşe Zeynep Gündüz, Vize İşlemleri Genel Müdür Yardımcılığına ise Reyhan Özgür getirildi.

Yapılan diğer atamalar ise şöyle:

- Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne Genel Müdür Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Gökmen Kınık atandı.

- Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün Yönetim Kurulu Üyeliğine Öner Özgür, Genel Müdür Yardımcılığına Mahmut Civan atandı.

- Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde Genel Müdür Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Murat Durkan, Genel Müdür Yardımcılığına Yusuf Aldemir, Atanur Karadağ atandı.

- Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Eskişehir Bölge Müdürlüğü'ne Mustafa Karakoyun atandı. Sakarya Bölge Müdürlüğüne ise Yunus Ekşi getirildi.

- Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda da Spor Müşavirliğine Sevda Altunoluk atandı.

- Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndaki Müfettişliklere Hakan İleri, Volkan Uzkan, Yiğit Can Artukoğlu, Nihat Özen, Görkem Ali Kaya getirildi.

- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Sivas İl Müdürlüğüne Mustafa Bandırmalı atandı.

- Helal Akreditasyon Kurumu'nun Yönetim Kurulu Üyeliğine Hacı Mehmet Günay atandı.

3 İSİM GÖREVDEN ALINDI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan görevden alma kararlarına da imza attı. Buna göre Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Barda, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi İrfan İpşir görevden alındı.