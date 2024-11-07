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Erdoğan'ın danışmanından muhalefete videolu gönderme: Yakışır güzellerime

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, son dönemlerde konser tartışmaları üzerinden muhalefete yüklendi. Konuyla ilgili hazırlanan bir videoyu alıntılayan Saral'ın "Yakışır güzellerime " notunu düşmesi dikkat çekti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla CHP'li belediyelerin konser için anlaştıkları sanatçılara ödedikleri paralarla ilgili tartışmalar devam ederken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan dikkat çeken bir gönderme geldi. Konuyla ilgili hazırlanan bir videoyu alıntılayan Saral, "Yakışır güzellerime" notunu düştü.

Erdoğan'ın danışmanından muhalefete videolu gönderme: Yakışır güzellerime
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıdehide:

Tam CHP özeti olmuş helal olsun boşuna başdanışman yapmamış Cumhurbaşkanımız

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