Erdoğan'ın danışmanından muhalefete videolu gönderme: Yakışır güzellerime

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla CHP'li belediyelerin konser için anlaştıkları sanatçılara ödedikleri paralarla ilgili tartışmalar devam ederken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan dikkat çeken bir gönderme geldi. Konuyla ilgili hazırlanan bir videoyu alıntılayan Saral, "Yakışır güzellerime" notunu düştü.