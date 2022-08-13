Haber : Erdoğan, Erol Olçok ve oğlu için kürsüde dua etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erdoğan, Erol Olçok ve oğlu için kürsüde dua etti

 - Güncelleme:
Erdoğan, Erol Olçok ve oğlu için kürsüde dua etti

Çorum'daki konuşması sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, posterini gördüğü 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip için kürsüde dua etti.

Çorum'daki konuşması sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, posterini gördüğü 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip için kürsüde dua etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'daki konuşması sırasında, meydanda asılan, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nde şehit düşen Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un fotoğrafını işaret ederek, "Karşımda mesai arkadaşım Erol'u ve sevgili yavrusu Abdullah Tayyip'i görüyorum. Gelin onların ruhlarına bir Fatiha okuyalım" dedi.

Erdoğan daha sonra kürsüde Erol Olçok ve oğlu için dua etti.

(Murat Kanber - Bülent Özkaleli/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika

Erol Olçok Çorum Politika Güncel Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title