Üye Girişi
Haberler

Erdoğan değişim tartışmalarına noktayı koydu: Yönlendirmelerle adım atmayacağız, bizim belirlediğimiz takvim ve şartlarda olacak

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

31 Mart seçimlerinde CHP'nin birinci parti çıkması AK Parti içinde değişim iddialarına neden olurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yönlendirmelerle adım atmayacağız. Değişim, bizim belirlediğimiz takvim ve şartlarda olacak" sözleriyle tartışmalara noktayı koyduğu öğrenildi.

CHP'nin yüzde 37.7 ile birinci parti çıktığı 31 Mart seçimlerinde istenen neticelerin alınamaması AK Parti içinde değişim tartışmalarına neden olurken, Ankara kulislerinde kabine ve parti içindeki bazı isimlerin görevden alınacağı iddia edildi.

ERDOĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Tartışmalar sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sonuçlarına ilişkin yapılan istişare toplantılarında kamuoyunda gündeme gelen değişim iddialarına noktayı koyduğu öğrenildi.

"ARAMIZA FİTNE VE FESAT SOKMAYACAĞIZ"

Partinin ve davanın geleceğinin herkesin geleceğinden daha önemli olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Milletin beklentileri neyse ona göre hareket edeceğiz. Ama bir değişim yapacaksak, bu değişim bizim belirlediğimiz şartlarda ve takvimde olacak. Birilerinin yönlendirmesine göre hareket etmeyeceğiz. Aramıza fitne ve fesat sokmayacağız. Medya üzerinden konuşup, birbirinizi suçlar nitelikte davranmayın" mesajı verdiği ortaya çıktı.

"SAYIN BAHÇELİ İLE ARAMIZDA HİÇBİR SORUN YOK"

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile sorunlar yaşadıkları iddialarına ilişkin de "Son günlerde sanki Cumhur İttifakı içinde bir problem varmış gibi algı oluşturuluyor. Cumhur İttifakı'nda hiçbir sorun yok. Sayın Bahçeli ile görüşmede de bunu bir kez daha teyit ettik" dediği ifade ediliyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

AK Parti Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kuaförler pazar günü açık mı? Kuaförler pazar günü çalışıyor mu 2024? Hıdırellezde dilek dilemek günah mı? Hıdırellez kutlamak caiz mi, haram mı? Buca Belediyesi hangi parti? Buca Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Benzin ve Motorine indirim var mı? Benzin ve Motorine indirim gelecek mi, yapılacak mı? 5 Mayıs akaryakıt fiyatları! 5 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 5 Mayıs Cumartesi Survivor yeni bölüm! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 5 Mayıs Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 5 Mayıs dün gece deprem mi oldu? Hangi renkleri karıştırırsak kırmızı olur? Kırmızı rengi nasıl elde edilir, nasıl yapılır? Hangi renkleri karıştırırsak mor olur? Mor rengi nasıl elde edilir, nasıl yapılır? Fuşya rengi nasıl elde edilir? Fuşya hangi renklerin karışımı ile yapılır? Turuncu nasıl elde edilir? Turuncu hangi renklerden oluşur, guaj boya ile nasıl yapılır? 5 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 5 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi!
500

Yorumlar (6)

Baba Yabgu:

Değişim senden başlamalı yıllardır geri geri gidiyoruz savunma sanayi dışında bir gelişme yok

59
35
yanıtYanıtla
Victor Faith:

Görmüyorsun ayrı da, savunma sanayisi az bişey mi

yanıt10
yanıt15
Mesut:

Bi ülkenin ileri gitmesi için en önemli olan şey savunma sanayisidir bunu unutma dostum

yanıt11
yanıt9
hayrettin ozkan:

Kimi getireceksiniz. Eko yumu..

yanıt11
yanıt8
Benim Kkk:

Ama sonuc da sizin belirlediginiz takvim ve sartlarda bu hale gelmedi mi? Demek oluyorcki sizin belirlediginiz sartlar da bir hata var ayni beyin ayni kararlari alacak sa bu ddegisim olmaz ki "birtakım düsüncelerimizin ürünü olan şu davranislar hata idi" "bunu şu sekilde değistiriyoruz" dedikten sonra degisim olacağından söz edilebilir.

30
7
yanıtYanıtla
Sedat Açıkgöz:

keşke emekli zammında da yönlendirmelere kulak vermeseydiniz

1
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title