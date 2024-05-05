Erdoğan değişim tartışmalarına noktayı koydu: Yönlendirmelerle adım atmayacağız, bizim belirlediğimiz takvim ve şartlarda olacak

CHP'nin yüzde 37.7 ile birinci parti çıktığı 31 Mart seçimlerinde istenen neticelerin alınamaması AK Parti içinde değişim tartışmalarına neden olurken, Ankara kulislerinde kabine ve parti içindeki bazı isimlerin görevden alınacağı iddia edildi.

ERDOĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Tartışmalar sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sonuçlarına ilişkin yapılan istişare toplantılarında kamuoyunda gündeme gelen değişim iddialarına noktayı koyduğu öğrenildi.

"ARAMIZA FİTNE VE FESAT SOKMAYACAĞIZ"

Partinin ve davanın geleceğinin herkesin geleceğinden daha önemli olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Milletin beklentileri neyse ona göre hareket edeceğiz. Ama bir değişim yapacaksak, bu değişim bizim belirlediğimiz şartlarda ve takvimde olacak. Birilerinin yönlendirmesine göre hareket etmeyeceğiz. Aramıza fitne ve fesat sokmayacağız. Medya üzerinden konuşup, birbirinizi suçlar nitelikte davranmayın" mesajı verdiği ortaya çıktı.

"SAYIN BAHÇELİ İLE ARAMIZDA HİÇBİR SORUN YOK"

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile sorunlar yaşadıkları iddialarına ilişkin de "Son günlerde sanki Cumhur İttifakı içinde bir problem varmış gibi algı oluşturuluyor. Cumhur İttifakı'nda hiçbir sorun yok. Sayın Bahçeli ile görüşmede de bunu bir kez daha teyit ettik" dediği ifade ediliyor.