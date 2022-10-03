Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Saadet Partisi Gik Üyesi Osman Akgün'ün Vefatı Dolayısıyla Oğlu Emre Akgün'e Taziye Telefonu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Osman Akgün’ün vefatından dolayı oğlu Emre Akgün’ü telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Osman Akgün'ün vefatından dolayı oğlu Emre Akgün'ü telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:
"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Osman Akgün'ün vefatı dolayısıyla oğlu Emre Akgün'ü telefonla arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, merhum Osman Akgün'e Allah'tan rahmet, ailesine ve Saadet Partisi camiasına başsağlığı temennisinde bulundu."
Kaynak: ANKA / Politika