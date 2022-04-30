Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Ya bana katılın, ya önümden çekilin" sözleriyle ilgili ilk yorum: Faşist yüzünü ortaya koydu - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Ya bana katılın, ya önümden çekilin" sözleriyle ilgili ilk yorum: Faşist yüzünü ortaya koydu

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'Ya bana katılın, ya önümden çekilin' sözleriyle ilgili ilk yorum: Faşist yüzünü ortaya koydu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun önceki grup toplantısındaki "Ya bana katılın, ya önümden çekilin" sözlerini değerlendirdi. Erdoğan, "Bay Kemal, nihayet ağzındaki baklayı çıkardı. Ya bana katılın ya da yolumdan çekilin dedi. Faşist yüzünü açıkça ortaya koymuş oldu. Bu zatın bugüne kadar sergilediği demokrat tavrın yalan olduğu ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde partisinin grup toplantısında "Ya bana katılın, ya önümden çekilin" sözleriyle gündem yarattı. Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum geldi.

"FAŞİST YÜZÜNÜ ORTAYA KOYDU"

Partisinin İstanbul İl Başkanlığı İftar Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun faşist yüzünü ortaya koyduğunu belirterek, "Bay Kemal, nihayet ağzındaki baklayı çıkardı. Ya bana katılın ya da yolumdan çekilin dedi. Faşist yüzünü açıkça ortaya koymuş oldu. Bu zatın bugüne kadar sergilediği demokrat tavrın yalan olduğu ortaya çıktı" dedi.

"İKİNCİ MESAJI DA ÖNEMLİYDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında ise şunları söyledi: "İkinci mesajı da önemliydi. Kavga etmek için geldiğini söyledi. İzahı olmayan zırvalar asıl niyetini gizlemeye yetmiyor. Temsilcisi olduğu zihniyetin eskiden beri ömrü kavgayla geçmiştir. Milletimizin inancı kültürüyle kavgayla geçmiştir. Koalisyonlar döneminde ülkenin huzuruyla sosyal barışıyla kavga etmiştir. Biz her gün sınır ötesi operasyonların başarısı için çalışıyoruz. Biz her gün ülkemizi Rusya-Ukrayna savaşının etkilerinden uzak tutmak için çalışıyoruz."

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

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