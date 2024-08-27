Erdoğan "Boğaz'ı peşkeş çektiler" dedi, İmamoğlu'ndan yanıt geldi: İnsanların yüzde 90'ı buna inanmaz

'We Haliç' Hak Sahipleri Daire Eşleşme Kura Töreni sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt geldi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis'te katıldığı toplu açılış töreninde Üsküdar Vaniköy'de imara uygun olmayan bölgede kaçak villa inşaatına tepki göstererek "Yıllarca çevre üzerinden bize ders vermeye kalktılar şimdi İstanbul'un en nadide çevre hazinesini para babalarına peşkeş çekiyorlar" demişti.

"YÜZDE 90'I BUNA İNANMAZ"

Bu açıklama sonrası gözlerin çevrildiği İBB Başkanı İmamoğlu, "Sokağa çıkın, 'Sayın Cumhurbaşkanı böyle dedi' deyin, sokaktaki insanların yüzde 90'ı buna inanmaz. Tersini sorun inanırlar" sözleriyle Erdoğan'a yanıt verdi.

"MUHATAP ALMIYORUM"

İmamoğlu, gerçekleştirdiği Avrupa seyahatleri için yapılan yorumlar için ise, "Çok seviyesi düşük laflar. Muhatap almıyorum" ifadelerini kullandı.