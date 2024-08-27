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Erdoğan "Boğaz'ı peşkeş çektiler" dedi, İmamoğlu'ndan yanıt geldi: İnsanların yüzde 90'ı buna inanmaz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Boğazdaki kaçak villa para babalarına peşkeş çekildi" sözlerine yanıt veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Sokağa çıkın, 'Sayın Cumhurbaşkanı böyle dedi' deyin, sokaktaki insanların yüzde 90'ı buna inanmaz. Tersini sorun inanırlar" dedi.

'We Haliç' Hak Sahipleri Daire Eşleşme Kura Töreni sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt geldi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis'te katıldığı toplu açılış töreninde Üsküdar Vaniköy'de imara uygun olmayan bölgede kaçak villa inşaatına tepki göstererek "Yıllarca çevre üzerinden bize ders vermeye kalktılar şimdi İstanbul'un en nadide çevre hazinesini para babalarına peşkeş çekiyorlar" demişti.

"YÜZDE 90'I BUNA İNANMAZ"

Bu açıklama sonrası gözlerin çevrildiği İBB Başkanı İmamoğlu, "Sokağa çıkın, 'Sayın Cumhurbaşkanı böyle dedi' deyin, sokaktaki insanların yüzde 90'ı buna inanmaz. Tersini sorun inanırlar" sözleriyle Erdoğan'a yanıt verdi.

"MUHATAP ALMIYORUM"

İmamoğlu, gerçekleştirdiği Avrupa seyahatleri için yapılan yorumlar için ise, "Çok seviyesi düşük laflar. Muhatap almıyorum" ifadelerini kullandı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Ekrem İmamoğlu Ekrem İmamoğlu 3-sayfa Yerel Haberler Gündem 3.Sayfa Politika Haberler

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Yorumlar (12)

Özcan Özcan:

egguş reis kafaya koymuş illa devireceğim diyor.Adam girdiği her seçimi kazanıyor akp genel başkanı için kaçınılımaz son yaklaşıyor.... loading %30

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Mehmt Alkan:

Boğaz manzaralı ormanın içinde villa görünen köy kılavuz istemez, eko kelime oyunlarına devam ediyor yersen

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emin demirtaş:

ORDA O VİLLANIN NE İŞİ Var

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sade vatandaş:

artık onlar makarna yiyerek kandırılmaktan bıktı meeeleye meeeleye isyan ediyorlar bu kadarda olmaz mee diyorlar

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Arda Yıldız:

halk inanmaması çektiğin peşkeşi kapatmaz.

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Yakup Ayfer:

Üç ağaç yüzünden gezi olaylarını başlatan zihniyet nerdesiniz ??????????

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Erkan Arslan:

istanbulun Bogazini Dolmabahce Dahil Katarlilara Satarken iyiydi

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Erdem Sen:

katar emirinin annesinin aldigi kanal istanbul guzergahinda 44 donumcuk bir yer vardi sahi ne oldu o..?

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Mehmet:

Boşver villayı başkanım ekonomi ne alemde insanlar çocuklarına okul kıyafeti alamıyor

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Sefa:

ozcan annnnandayım bi kertiği grdi loading, %99

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Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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