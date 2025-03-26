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Erdoğan'a soruldu: Turbun büyüğü CHP'ye kayyum atanması mı?

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AK Parti grup toplantısının çıkışında "Turbun büyüğü CHP'ye kayyum atanması mı?" sorusu yöneltilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki başka bir gazeteciye "Sen anlatıver" diyerek yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanarak cezaevine gönderilmesine neden olan soruşturmaya da değinen Erdoğan dikkat çeken ifadeler kullandı.

ERDOĞAN: HEYBEDEKİ BÜYÜK TURPLAR DAHA DÖKÜLMEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Üstelik bunlar henüz heybede duran büyük turplar ortaya dökülmeden CHP'nin içinden gelen belge ve bilgiler ışığında güvenlik güçlerinin ve yargının elde ettiği suçlar. Büyük turplar ortaya saçıldığında bunların bırakın milleti, kendi yakınlarının suratlarına bakacak yüzleri kalmayacak" diye konuştu.

"SEN ANLATIVER" DİYEREK GAZETECİYİ GÖSTERDİ

Konuşmasını tamamlayan Erdoğan'a Meclis koridorlarında bir gazeteci "Turbun büyüğü CHP'ye kayyum atanması mı?" sorusunu yöneltti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu soruya Meclis'teki başka bir gazeteciye "Sen anlatıver" diyerek yanıt verdi.

Erdoğan'a soruldu: Turbun büyüğü CHP'ye kayyum atanması mı?
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (24)

Haber YorumlarıSezer AYDOĞDU:

Sen her haltı yap bir kez hesap verme yargılanma!. Sonra yok heybe yok turp... İlk seçimde göreceksin sen heybeyi.

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Haber Yorumlarımehmet:

turp'un büyüğü ülkenin başında

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Haber YorumlarıSoner tekin:

öyle birşey olması söz konusu bile olamaz

Yorum Beğen121
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Haber Yorumlarımuhammed dursun:

Plan belli olmayan suçları muhalefetin üstüne yükleyip millete soğutma psikolojisi uygulayıp seçim kazanmak :)

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Haber Yorumlarıerman genç :

İNŞALLAH ODA OLUR UMUDUMUZ VAR BU chp DENEN PARTİ ZATEN GÜVENLİK SORUNU 100 YILDIR İCRAATİ NEDİR DESEN BİR HİÇ

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Haber YorumlarıSerkan Şenol:

turbun büyüğü ekonomide ....

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Haber YorumlarıAli erdem:

ne kadar ayıp hakim savcı herşey reis birde bağımsız yargı demezmi ??

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Hahaa ne kadar kizsakda sonunda beni güldürüyor sayin buyugumuz benim bahcede vqr gelsinler veririm ben bedava hemde turpda iyi gidiyor kisin haa

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Haber YorumlarıErdinç erbay:

Böyle bir şey olamaz o zaman tüm partileri kapatın sadece akp kalsın...

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Haber Yorumlarısuleyman altıntaş:

Padişah niyeti iyice bozmuş. Gitmemek için kim varsa biçecek galiba !! Adamlar karabasan gibi çöktü devlete, biz ne biçim günler yaşıyoruz.

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