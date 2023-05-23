Erdebil Horasan Alevi Ocakları Başkanı Ali Aker, Kılıçdaroğlu'nu destekledi

Erdebil Horasan Alevi Ocakları Bilim Kültür Araştırma ve Eğitim Vakfı Genel Başkanı Ali Aker, " Türkiye'mizde 10 milyonu aşkın sığınmacı ve kaçak insanlar yaşıyor. Bu insanların insancıl ve barışçıl şekilde geri gönderilmesini beyan eden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz ve sizlerin de desteklemesini istiyoruz" dedi.

Erdebil Horasan Alevi Ocakları Bilim Kültür Araştırma ve Eğitim Vakfı Genel Başkanı Ali Aker, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimine ilişkin açıklama yaptı. Aker, "Değişimi güçlendirmek için Kılıçdaroğlu'na destek! Türkiye'nin geleceği için vizyon sahibi liderliğe ihtiyaç duyuyoruz. Halkın sesini yükseltecek, adalet ve demokrasiyi savunacak bir cumhurbaşkanı için Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verelim. Birlikte ilerleyelim, Türkiye'yi daha ileriye taşıyalım!" notuyla paylaştığı videoda şunları söyledi:

"CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ ARTIK BİR REFERANDUMA DÖNÜŞMÜŞTÜR"

"28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi Türkiye'miz, milletimiz ve geleceğimiz için çok önemlidir. Bu nedenden dolayı tüm canları 28 Mayıs'ta oy vermeye, sandığa davet ediyorum. Kardeşlerim, bildiğiniz gibi Türkiye'mizde 10 milyonu aşkın sığınmacı ve kaçak insanlar yaşıyor. Bu insanların insancıl ve barışçıl şekilde geri gönderilmesini beyan eden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz ve sizlerin de desteklemesini istiyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimi artık bir referanduma dönüşmüştür. 'Türkiye'miz göçmenistan olmasın' diyorsanız, 28 Mayıs'ta gelin oyunuzu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na verin. Hak ve adalet geri gelsin, insanlarımız huzur ve barış içinde yaşasın, Türk halkı bunu hak ediyor."