Üye Girişi
Haberler

Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut adaylığı için ilk kez konuştu: Tek başıma olabilir miyim diye ilk başta biraz korktum

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

CHP'de Ankara'nın Etimesgut Belediye Başkanlığına adaylığı açıklanan ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın tepkisini çektiği iddia edilen oyuncu Erdal Beşikçioğlu adaylığı ile ilgili ilk kez konuştu. Beşikçioğlu, "Heyecanlıyım. Koca bir örgütle beraber hareket ediyorsunuz. İlk başta biraz korkmuştum, 'Tek başıma olabilir miyim acaba' diye" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

Haberler.com / Barış Polat - Politika

Erdal Beşikçioğlu Etimesgut Ankara Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title