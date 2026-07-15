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ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu yakınlarında 3 İHA düşürüldü

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'de ABD Başkonsolosluğu yakınlarında tespit edilen 3 insansız hava aracı, hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi. Olayda can kaybı yaşanmazken, bir takside maddi hasar oluştu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu yakınlarında tespit edilen 3 insansız hava aracı (İHA), hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi.

IKBY'nin başkenti Erbil'deki ABD Başkonsolosluğu yakınında üç İHA tespit edildi. Güvenlik kaynakları, başkonsolosluk yakınında konuşlu bulunan hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve bölgeye yaklaşan İHA'ların etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İmha edilen İHA'lara ait parçaların olay yerinin yakınına düştüğü, şarapnel parçalarının isabet ettiği bir takside maddi hasar oluştuğu bildirildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı kaydedildi. Güvenlik güçleri, olaya ilişkin inceleme başlattı. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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