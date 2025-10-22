Haberler

Erbakan kulis bilgisi paylaştı: Kılıçdaroğlu partinin başına geri dönebilir

Erbakan kulis bilgisi paylaştı: Kılıçdaroğlu partinin başına geri dönebilir
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan canlı yayında kulağına gelen bir kulis bilgisini paylaştı. CHP'nin 24 Ekim'de görülecek kurultay davasında "mutlak butlan" kararı çıkabileceğini belirten Erbakan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin başına geri dönebileceğini iddia etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan katıldığı canlı yayında "Ankara'da kulağıma çeşitli bilgiler geldi" diyerek dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaştı.

Now TV'de İlker Karagöz'ün hazırlayıp sunduğu Çalar Saat programına konuk olan Erbakan, CHP'nin 24 Ekim'de görülecek kurultay davasında 'Mutlak Butlan' kararı çıkabileceğini, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin başına geri dönebileceğini ileri sürdü.

"KONTROLLÜ BİR SEÇİM YAPMAK İSTİYORLAR"

Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'nun, Cumhurbaşkanı adayı olması halinde iktidarın seçimleri kaybedeceğini savunan Erbakan, "Böyle olunca tabi, Sayın Kılıçdaroğlu'nu getirelim kontrollü bir seçim yapalım' derdindeler" diye konuştu.

Konuyla ilgili Erbakan'ın açıklamalarının tamamı şöyle: "Çünkü Kılıçdaroğlu olunca 'Bay Kemal' diyorlar, efendim 'Tuncelili' olmasından ötürü bir takım tartışmalar açıyorlar ve daha önceki seçimde de biliyorsunuz Kılıçdaroğlu zaten kaybetmişti. Birçok muhalefet partisinin desteğine rağmen... Diğer taraftan Sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş aday olduğu takdirde kaybetme olasılığı çok yüksek. Böyle olunca tabi, Sayın Kılıçdaroğlu'nu getirelim kontrollü bir seçim yapalım.

"İNATLAŞMA VE KOLTUĞU BIRAKMAMA HIRSI TERS TEPİYOR"

Tabi millet bunları görüyor, ciddi bir tepki doğuyor. Bu inatlaşma ve koltuğu bırakmama hırsı ters tepiyor. Bizim Anadolu'da gördüğümüz o. Siz, Kılıçdaroğlu'nu getirelim Mansur Bey'i, İmamoğlu'nu yasaklayalım derken bir yandan Fatih Erbakan, bir başkası çıkar yine kaybedersiniz. Sandığa gittikleri müddetçe bundan kaçış olmayacak. Zaten ekonomik olarak da adalet bakımından da olarak da Türkiye gerçekten bir çöküşün içerisine geldi."

Kaynak: Haberler.com / Politika
