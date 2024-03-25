Erbakan hayli iddialı: 31 Mart'ta Şanlıurfa'yı AK Parti'nin elinden alacağız

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki gerilim zirve yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Büyük İstanbul Mitingi'nde milletvekili Suat Pamukçu'ya AK Parti rozeti takarken, bugün ise Genel Başkan Fatih Erbakan'dan iddialı açıklamalar geldi.

ERBAKAN'DAN AK PARTİ'YE HODRİ MEYDAN

Sözcü TV'ye açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AK Parti'ye adeta hodri meydan dedi. Şanlıurfa'da gerçekleşen yoğun katılımlı mitingden bahseden Erbakan, "Milli Görüş'ün yeniden şahlanışının ilk adımının Urfa'da atılacağının bir göstergesi olarak bu mitingimizi yaptık" dedi.

"PARTİMİZE KATILIMLAR ÇOK HIZLI"

31 Mart akşamı Şanlıurfa'dan müjdeli haberler alacaklarını belirten Erbakan, "Urfa'yı AK Parti'nin elinden alacağız. İnşallah 2028 seçimleri için de Yeniden Refah Partimizin çok daha iddialı bir şekilde yoluna devam etmesine inşallah vesile olacak. Tabii diğer illerimizde de çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Genel olarak çok ciddi bir teveccühü, çok ciddi bir ilgiyi görüyoruz. Partimize katılımlar çok hızlı" diye konuştu.

SUAT PAMUKÇU KRİZİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün gerçekleşen Büyük İstanbul Mitingi'nde Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Suat Pamukçu'ya rozet takması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Erdoğan'ın bu hamlesine yanıt veren Erbakan ise "Birileri mal bulmuş Mağribi gibi yolunu kaybetmiş bazı şahıslara rozet takıyorlar. Siz bir tane yolunu kaybetmişe rozet taktınız biz 6 ayın içerisinde 260 bin memleket evladına rozet taktık" ifadelerini kullandı.