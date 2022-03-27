"Erbakan hayatta olsa CHP ile hareket eder miydi?" Karamollaoğlu'ndan bomba soruya yanıt: Kesinlikle - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Erbakan hayatta olsa CHP ile hareket eder miydi?" Karamollaoğlu'ndan bomba soruya yanıt: Kesinlikle

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Politika
 - Güncelleme:

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı canlı yayında Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'la ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. "Erbakan hayatta olsa CHP ile hareket eder miydi?" diye sorulan Karamollaoğlu, "Bugün hayatta olsa kesinlikle CHP ile birlikte olurdu. Bugün bizim güttüğümüz politikaları belki de çok ileri bir noktada gündeme getirirdi" dedi.

6'lı zirvede Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer partilerle birlikte hareket etmesine yönelik eleştiri yöneltilen Saadet Partisi'nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara TV canlı yayınında bu eleştirilere yanıt verdi.

Karamollaoğlu, Fatih Atik'in soruları üzerine siyaset ve ekonomi gündemine yönelik dikkat çeken değerlendirmeler yaptı. Fatih Atik ilerleyen dakikalarda ise Karamollaoğlu'na, Necmettin Erbakan'ın hayatta olması durumunda CHP ile birlikte olup olmayacağını sordu.

'Erbakan hayatta olsa CHP ile bir araya gelir miydi?' Karamollaoğlu'ndan bomba soruya yanıt: Kesinlikle

Soruya net ifadelerle yanıt veren Karamollaoğlu, şunları söyledi: "Bugün hayatta olsa kesinlikle CHP ile birlikte olurdu. Bugün bizim güttüğümüz politikaları belki de çok ileri bir noktada gündeme getirirdi.

Erbakan hocamız bu noktalarda herkesle bir araya gelmekten çekinmez, nerelerde uzlaşılabilir bunun üzerinde dururdu. Her partinin de benimsediği temel fikirler vardır. Bu fikirlerin hepsi kabul edilemez diye bir şey yok..."

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Temel Karamollaoğlu, Necmettin Erbakan, Saadet Partisi, CHP, Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title