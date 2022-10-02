Erbakan, 6'lı masaya sordu: HDP'ye diyet borcunuzu nasıl ödeyeceksiniz?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Artvin'e gelerek partisinin olağan gelen kuruluna katıldı. Erbakan, buradan 6'lı masaya seslenerek "Masanın gizli ortağı olan HDP'ye diyet borcunuzu nasıl ödeyeceksiniz" dedi.

Artvin'de partililerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, il binasının açılışının ardından, partisinin olağan genel kuruluna katıldı. Burada yaptığı açıklamada Erbakan 6'lı masaya seslendi. "Altılı masa yine altın günü toplantılarına devam ediyorlar" diyen Erbakan, şu ifadelere yer verdi:

"7 kez masa başında 30 kez masanın dışında 6 aydan beri 37 kez bir araya gelmişler. Ortada bir tane somut proje yok, şu ekonomik krizden nasıl çıkacağımıza dair plan yok. Bizim yaptığımız gibi bir milli kaynak kitabı orda da yok. Ortada bir Cumhurbaşkanı adayı yok çay içip kahve için fotoğraf çektirip dağılıyorlar. Biz bu altılı masadan millete bir hayır gelmeyeceğini söylüyoruz. En son iki büyük ortak arasında adaylık kavgası çıktı. CHP dedi ki; efendim ben Kılıçdaroğlu olarak aday olmak istiyorum adeta adaylığını dayattı. Sayın Akşener, biz noter değiliz, dedi. Ona karşı çıktı ve biz CHP'ye diyet borcumuzu 31 mart seçimlerinde ödedik, dedi. CHP'ye diyet borcunuzu ödediniz de masanın gizli ortağı olan HDP'ye diyet borcunuzu nasıl ödeyeceksiniz. Masaya dışardan destek veren ve baskı yapan 31 Mart'a benim oyları sayesinde o koltuklara geldiniz, şimdi benden utanıyorsunuz, çekiniyorsunuz benimle görüntü vermiyorsunuz. Daha bu aşamadayken bu hale düşmüşlerin iktidara gelmiş olanların bu millete hayır gelir mi?"

Daha sonra adalar konusuna da değinen Erbakan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yunanistan'ın Midilli ve Sisam Adaları'na zırhlı araç sevkiyatı bu günlerin son derece önemli gündeminde. Yunanistan uluslar arası hukuku hiçe sayarak gayri askeri statüdeki adalara, göz göre göre zırhlı araçlar ve silahlar yerleştirmeye başladı. En son Ege'de görev uçuş yapan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait iki insansız hava aracı görüntüledi, fotoğraflandı. 23 tane Midilli Adası'na, 18 tane ise Sisam Adası'na zırhlı araç konuşlandırdı. Bu zırhlı araçların Yunan adası Dedeağaç Limanı'na Amerika Birleşik Devletleri tarafından gönderildiği ortaya çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Ne yaptığınızı biliyoruz bu gizli işgaldir' dedi. Bizde dedik ki ne gizlisi saklısı Allah aşkına adamlar göstere göstere acık açık birer birer adacıklarımızı, kayacıklarımızı işgal ettiler. Şimdi de açık açık göstere göstere kendi bayrağını asıyor silah çıkartıyor. Efendim şiddetle kınadık. Açıklama yayınladık, nota verdik. ya NATO'yu ayağa kaldırdınız mı? Birleşmiş Milletleri ayağı kaldırdınız mı? Kıyameti kopardınız mı? Bu Yunanistan'ın arkasında asıl güç olan Amerika'nın İncirlik Üssü'nün kapısına kilit vurdunuz mu? Hayır, anca edebiyat yapıyorsunuz."

(Adem Güngör/İHA)