DEM Parti'li Doğan, Epstein belgelerine ilişkin Meclis'te araştırma komisyonu kurulmasını istedi

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca Doğan, Epstein belgelerine ilişkin Meclis araştırma komisyonu kurulması gerektiğini dile getirerek, "Bu araştırma komisyonunun kurulması için TBMM'ye çağrıda bulunuyorum. Resmi evrak ve belgeleri de bugün itibarıyla Meclis Başkanlığına sunacağız." dedi.

DEM Parti Mersin Milletvekili Doğan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a ilişkin yayınlanan belgeleri değerlendirdi.

Soruşturma ile birçok suçun ortaya saçıldığına ve suç ağının dünyanın dört bir tarafına yayıldığına tanıklık ettiklerini söyleyen Doğan, soruşturmada paylaşılmayan ve üzeri kapatılan pek çok dosya olduğunu savundu.

Doğan, "Karanlık bir şebekeyle, bir çıkar ağıyla karşı karşıyayız. Medyada her ne kadar bu konu magazinsel bir gündem, sapıklık olarak lanse edilen bir durum olsa da Epstein skandalı kapitalist sistemin özünü gösteren bir vakadır. Kapitalizmin çürümüşlüğünün tezahür ediş, sermaye sınıfının karakterinin dışa vuruş biçimidir." ifadelerini kullandı.

